Antonella Clerici ci ricasca e commette una nuova gaffe culinaria: “Il baccalà alla mign***a”

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Maggio 2024

Antonella Clerici

Nella nuova puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici è stata protagonista di una gaffe culinaria che non è sfuggita al web: “Il baccalà alla mign***a”, ha detto la conduttrice. Il momento è diventato virale sui social.

La gaffe di Antonella Clerici

Ha fatto molto parlare di sé per l’intervista a Belve, ora Antonella Clerici è protagonista di un nuovo siparietto sui social. Durante la puntata di È sempre mezzogiorno su Rai 1, la conduttrice ha parlato delle vacanze trascorse in Portogallo. Una terra che offre tantissimo per cultura, tradizioni e buon cibo.

Antonella Clerici ha confidato di aver mangiato dei piatti che ha apprezzato particolarmente e ha consigliato ai suoi telespettatori di viaggiare e visitare il territorio perché a detta sua sottovalutato: «Il Portogallo è sottovalutato, tutti vanno in Spagna, ma il Portogallo è meraviglioso», ha detto sicura.

Questo momento si è verificato quando la presentatrice ha raggiunto ai fornelli Daniele Persegani. Desiderosa di riassaggiare una delle pietanze che l’hanno maggiormente colpita, Antonella Clerici ha commesso una gaffe.

Mentre spiegava agli spettatori a casa e allo chef cosa volesse fare, la presentatrice ha parlato di “baccalà della mign**ta“. Ciò ha suscitato non poca ironia sui social e la reazione del cuoco è parsa davvero imbarazzata, tanto da non riuscire a trattenersi.

«Ho mangiato il baccalà in tutti i modi, che poi non so come si dice... – rivolgendosi maliziosa verso Daniele Persegani, consapevole che da lì a poco avrebbe commesso una gaffe – il bacalhau … il baccalà della mign**ta…dobbiamo farlo anche noi magari la prossima settimana. Quello in casseruola fritto con il pomodoro e olive», ha detto ridacchiando.

Questo è bastato per generare una risata generale, a partire da Daniele Persegani, che ha risposto: «Ma perché te lo devo cucinare proprio io!». Il video, come mostrato sopra, è diventato subito virale sui social con la nuova gaffe commessa da Antonella Clerici!

Ma di cosa parlava precisamente la conduttrice? Si tratta del bacalhau á Minhota, che può essere tradotto come baccalà alla Braga o baccalà alla Narcisa. Piatto servito per la prima volta nel ristorante regionale Narcisa di Braga. Antonella Clerici diciamo che l’ha tradotto un po’ a modo suo commettendo uno strafalcione tutto da ridere!