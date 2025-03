Oggi ricorre l’anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare 7 anni fa. A ricordare il conduttore è stata così l’amica e collega Antonella Clerici, che ha speso bellissime parole nei suoi confronti.

Il ricordo di Antonella Clerici

Era il 26 marzo 2018 quando l’Italia veniva colpita dalla notizia della morte di Fabrizio Frizzi. Proprio oggi sono trascorsi ben 7 anni dalla scomparsa del celebre e amato conduttore, che è ancora nel cuore di noi tutti. Proprio per questa ricorrenza non è tardato ad arrivare il ricordo di Antonella Clerici, che come è noto per anni è stata legata a Frizzi da una bellissima amicizia. Più volte, nel corso del tempo, la presentatrice di È sempre mezzogiorno ha parlato del rapporto che la univa a Fabrizio e anche oggi dunque non è mancato un suo tenero omaggio. Con un dolce scatto condiviso sui suoi social la Clerici ha affermato:

“Sono già passati 7 anni ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai”.

LEGGI ANCHE: Emma Muscat è incinta del suo primo figlio: la cantante diventa mamma

Ma non è finita qui. Questa mattina infatti, nel corso della nuova puntata del suo cooking show, Antonella Clerici ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi anche in diretta e ha così speso bellissime parole per il suo collega e amico. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Io voglio ricordarlo sempre. Lo faccio il giorno del suo compleanno e lo faccio anche nel giorno in cui ci ha lasciato. Oggi è il 26 marzo e 7 anni fa se ne andava il mio amico Fabrizio Frizzi. Per una persona che fa il nostro lavoro è importante essere ricordati sempre. Lui è sempre nel mio cuore”.

Non resta che unirci ad Antonella nel salutare ancora una volta Fabrizio Frizzi, che noi tutti ricordiamo con grande affetto.