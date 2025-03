In queste ore alcuni utenti si sono accorti che Shaila Gatta non segue il fidanzato Lorenzo Spolverato sui social e in rete è scoppiato il caos. Ecco cosa sta accadendo.

La verità dietro al gesto di Shaila Gatta

In questi mesi il pubblico di Canale 5 ha assistito alla nascita dell’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La ballerina e il modello, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello, hanno appassionato tutto il pubblico con la loro storia, che ha vissuto diversi alti e bassi. Solo qualche giorno fa era sembrato che la relazione tra i due gieffini fosse giunta al termine, a seguito di una lite. Tuttavia la scorsa settimana è tornato il sereno tra Shaila e Lorenzo, che si sono riavvicinati.

Lunedì sera però, nel corso della semifinale di questa edizione, la Gatta è stata definitivamente eliminata e ha dovuto lasciare la casa a un passo dall’ultima puntata. Tornata alla sua vita di sempre, l’ex Velina ha immediatamente iniziato a fare il tifo per il suo compagno, già da tempo eletto finalista. Ciò nonostante nelle ultime ore qualcosa ha dato il via a una nuova polemica sui social.

Tutto è iniziato quando alcuni utenti si sono accorti che Shaila Gatta non segue Lorenzo Spolverato su Instagram. A quel punto è scoppiato il caos. Diverse malelingue hanno iniziato ad attaccare la ballerina, facendo supposizioni del tutto infondate. La verità però è che l’ex gieffina non ha mai seguito la pagina del modello. Fino a questo momento infatti a gestire i canali di Shaila sono stati i suoi collaboratori, che non hanno mai messo il follow a Lorenzo.

In queste ore dunque la Gatta, che si sta riabituando al mondo esterno e si sta godendo l’affetto dei suoi cari, non ha ancora avuto modo di occuparsi di Instagram. Senza dubbio però a breve inizierà a seguire il suo compagno. La ballerina nel mentre non smette di fare tifo per Spolverato e lunedì sera scopriremo se sarà lui a vincere il Grande Fratello.