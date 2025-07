In queste ore su Instagram è scoppiata una piccola lite tra Antonella Elia e Davide Maggio. Ecco cosa è accaduto tra la showgirl e il giornalista e il botta e risposta infuocato che non è passato inosservato.

Antonella Elia litiga con Davide Maggio

In questi minuti a finire al centro dell’attenzione sono stati Antonella Elia e Davide Maggio, che sono stati protagonisti di una lite su Instagram. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando nelle ultime ore il giornalista ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi follower. A un tratto un utente ha menzionato proprio la celebre e amata showgirl, definendola “sottovalutata”. A quel punto è arrivata la replica di Maggio, che, al contrario, ha dichiarato che la Elia, secondo il suo pensiero, sarebbe invece sopravvalutata.

Poco dopo a intervenire è stata la stessa Antonella, che commentando un post social di Davide, ha dichiarato con il suo solito fare pungente: “Senti Daviduccio caro, tanto simpatico, la finisci di parlare di me? Male ovviamente! Ma chi cavolo pensi di essere? P.S. E comunque non sei dimagrito affatto”. Pronta la replica del giornalista, che ha affermato: “Ti commenti da sola”. Ma non è ancora finita.

Poco dopo Davide Maggio, postando tra le sue storie Instagram il botta e risposta con Antonella Elia, ha rincarato la dose contro la showgirl e ha aggiunto: “Capite cosa si deve sopportare? Ah, per dimagrire, cara Antonella, ci sono le palestre, se si vuole. Per il cervello, pure se si vuole o si dovrebbe, la palestra non c’è”.

La lite social tra la Elia e Maggio non è ovviamente passata inosservata e in questi minuti sta facendo discutere il web. Antonella nel mentre non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di intervenire nuovamente.