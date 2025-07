In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Federica Rosatelli. La storica ex gieffina sogna infatti il Grande Fratello Super Vip e un suo commento non è passato inosservato.

Le parole di Federica Rosatelli

Chi segue da sempre il Grande Fratello ricorda senza dubbio molto bene Federica Rosatelli, una delle concorrenti più discusse e storiche del reality show di Canale 5. Ancora oggi alcuni video iconici dell’ex gieffina sono virali sui social e in molti sanno cosa accadde durante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi giorni nel mentre, a distanza di anni dalla partecipazione al programma, Federica è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di un commento che non è passato inosservato.

Tutto è iniziato quando la pagina Trash Stellare ha condiviso una clip con protagonista proprio la Rosatelli. A quel punto, a sorpresa, l’ex gieffina ha commentato il post, facendo intendere di sognare il Grande Fratello Super Vip. Come è stato annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, quest’anno il reality show andrà in onda con due edizioni. La prima totalmente Nip, in onda da ottobre a dicembre con la conduzione di Simona Ventura. La seconda Vip/Gold, con tutti i più famosi ex concorrenti per celebrare i 25 anni della trasmissione, con Alfonso Signorini a partire da gennaio.

Federica Rosatelli dunque ha lasciato intendere di sognare una partecipazione al Grande Fratello Super Vip e commentando il post di Trash Stellare ha dichiarato: “Grazie di postare sempre miei video cauti, così certamente mi aiutate ad essere richiamata al GF Gold”.

Le parole dell’ex gieffina non sono ovviamente passate inosservate e di certo già in molti stanno sognando di rivedere la Rosatelli all’interno della casa del Grande Fratello. Ma gli autori esaudiranno le richieste del pubblico? Non resta che attendere per scoprirlo.