Nicolò Figini | 8 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il racconto di Antonella Fiordelisi

In questi ultimi giorni Dana Saber ha fatto sapere ai vipponi di non stare più bene nella casa del Grande Fratello Vip. Non solo ha litigato con Oriana e Giaele con molto impeto, ma ha portato le sue cose chiuse in valigia nei pressi della piscina. Alcuni compagni, però, l’hanno richiamata per entrare. Tra questi anche Daniele Dal Moro, il quel l’ha fatta dormire nel suo letto. Fatto sta non appena Wilma l’ha scoperto l’ha subito ripresa. Dana, turbata dalla situazione, è scoppiata in lacrime ed è andata in confessionale. In sua difesa si è schierata Antonella Fiordelisi.

Lei era stata molto apprezzata dal pubblico per il “caso Bellavia“, durante il quale ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dell’ex concorrente. Anche questa volta ha avuto da ridere sul comportamento di alcuni compagni, i quali credono che quella di Dana Saber sia tutta una strategia. Inoltre, come vediamo dal video qui sotto, ha ammesso di averla bloccata prima che potesse uscire dalla porta rossa con il bagaglio. Antonella Fiordelisi, alla domanda di Edoardo Tavassi ha risposto:

“Stava uscendo, l’ho fermata! Era dalla porta rossa. Ha messo la valigia qui e se ne stava andando. Uno le cose non le fa apposta, uno non è che sclera apposta. Lo stesso discorso di altre volte, che è successo anche mesi fa. Se uno sta così è perché è una persona che non sta bene, in questo momento. Non lo fa apposta, dinamiche o non dinamiche. Non ci è venuta a prendere per il c**o. E ve lo rispiego, siamo alla seconda volta. Un po’ di sensibilità“. (QUI IL VIDEO)

