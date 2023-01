NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Gennaio 2023

La rivelazione del Principe Harry

Mancano poco meno di 48 ore alla pubblicazione ufficiale di Spare, l’autobiografia bomba del Principe Harry. Sono ormai mesi che si parla del romanzo scandalo del Duca di Sussex, che racconterà non solo i retroscena della sua vita privata, ma anche alcuni succulenti segreti sui Windsor. Negli ultimi giorni nel mentre sono emerse le prime anticipazioni del libro, che stanno facendo discutere il mondo intero. Pare infatti che stavolta Harry non abbia risparmiato nessun membro della Royal Family, e ha attaccato non solo suo fratello William, parlando di un’aggressione fisica subita, ma anche di suo padre Re Carlo e della Regina consorte Camilla. Non è mancato naturalmente un racconto su sua madre Lady Diana, e sul tentativo di mettersi in contatto con lei tramite una medium. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti è emersa anche un’anticipazione su un capitolo dedicato alla Regina Elisabetta, venuta a mancare lo scorso settembre. Come sappiamo il Principe Harry è stato l’ultimo a venire a conoscenza della morte di Sua Maestà, scoprendo la triste notizia direttamente dai tabloid mentre stava raggiungendo il Castello di Balmoral. Adesso però all’interno del suo romanzo Harry rivela le ultime parole dette a sua nonna la Regina Elisabetta, poco prima che la sovrana morisse. Questo quanto si legge in merito e quanto riporta anche Biccy:

“Ero molto legato a lei. Prima che ci lasciasse ricordo bene cosa ci siamo detti. Le ho detto che l’ammiravo per aver adempiuto ai suoi doveri fino alla fine. Poi le ho detto che eravamo tutti molto grati per quello che aveva rappresentato per noi e per il suo popolo”.

In queste ore intanto è arrivata anche la furiosa reazione della Royal Family alle rivelazioni del Principe Harry. A parlare sono state alcune fonti reali (da palazzo invece, come comunicato, non arriverà alcun commento ufficiale), che hanno sottolineato come i rapporti tra il Duca e i Windsor non potranno più essere recuperati. Ma cosa accadrà quando Spare verrà ufficialmente pubblicato? Non resta che attendere per scoprirlo.