Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi è stata protagonista di un momento molto divertente durante il quale si è esibita sulle note di un famoso brano di Noemi. Ecco il video.

La performance di Antonella Fiordelisi

Negli ultimi giorni Antonella Fiordelisi ha condotto l’evento Pitti Pizza & Friends per Radio Kiss Kiss a Salerno. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’abbiamo spesso vista in televisione oppure impegnata in altri interessanti progetti. Come sappiamo tra le sue passioni c’è anche il canto e molto spesso sui social si è esibita in delle performance canore che, nel bene e nel male, hanno colpito il web.

Possiamo per esempio citare il suo inedito ‘Dindan‘, cantato anche al GF Vip, oppure la cover de ‘La Rondine‘ di Mango. Anche se qualche fan l’ha apprezzata no sono mancati commenti ironici da parte di altre persone e ciò che è accaduto nelle scorse ore è abbastanza simile. Come vediamo dal video qui sotto, infatti, all’ex vippona è stato chiesto di interpretare una canzone di Noemi.

Quella scelta è stata ‘L’amore si odia‘ e il pubblico presente l’ha aiutata intonandola insieme a lei. Alla fine Antonella Fiordelisi ha fatto un grande sorriso e ha esclamato: “Grazie, ci ho provato!“. Insomma, lei stessa gioca con la sua grande autoironia e i commenti di social non la feriscono più. Nella sezione dedicata, infatti, possiamo notare vari messaggi di follower che la incoraggiano a proseguire nella realizzazione di questo suo sogno, mentre altri la prendono un po’ più in giro.

Sempre parlando di canzoni, inoltre, ricordiamo che l’ex fidanzato Edoardo Donnamaria ha pubblicato un nuovo singolo che ha scatenato di fan di Antonella. Secondo diversi utenti l’ex gieffino avrebbe inserito nel testo varie frecciatine in merito alla loro storia d’amore. Sarà davvero così? Vedremo con il tempo se deciderà di dare la sua versione dei fatti.