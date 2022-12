NEWS

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2022

GF Vip 7

Un video sul web sembra smentire Antonella Fiordelisi

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi ci è rimasta male quando ha scoperto cosa dicevano alcune persone alle sue spalle. Sebbene non abbia alcun rapporto con Micol Incorvaia, le ha dato fastidio che l’abbia definita: “limitata mentalmente”.

Così durante un fuori onda Antonella Fiordelisi è crollata in lacrime e ha detto una precisa frase, che ha fatto il giro del web: “Io non ho mai detto cattiverie dietro le donne”. Queste dichiarazioni hanno diviso il web tra chi ha preso le sue difese e chi, invece, ha dato contro alla vippona. Chiaramente il fandom dell’influencer non ha potuto che sostenerla e ribadire il pensiero detto in puntata, ma come dicevamo non tutti sono d’accordo.

Sia in puntata che nel post puntata e nei giorni a seguire, molti utenti hanno fatto notare però come Antonella Fiordelisi in realtà non sia così innocente come vuole far credere. C’è chi ha persino voluto unire una serie di video (una parte almeno) in cui Antonella dice la sua su molte coinquiline.

Nel video sottostante si vede Antonella Fiordelisi imitare Nikita Pelizon e il suo modo di parlare, oppure dire che alcuni concorrenti “non hanno un cervello”. Successivamente se ne vedono altri in cui sostiene: “Se non ammettete questa cosa vuol dire che non ci arrivate” o altre frasi dove definisce “strana e pazza” Nikita.

Poi si sento altre dichiarazioni in cui dice sfogandosi dando contro ad alcuni vipponi: “Dev’essere la ragazza invisibile da questo momento. A me fanno schifo queste persone, fanno schifo” e ancora “Sembravano delle bisce e invece sono delle vipere”. Poi parlando di Micol: “Vorrei capire cosa ci ha trovato Edoardo in lei”.

Tra gli altri una serie di filmati dove Antonella Fiordelisi definisce “ignavi” un po’ tutti i concorrenti del GF Vip 7.

Antonella Fiordelisi "io non ho mai detto cattiverie dietro le donne" lei che fa e dice di tutto dietro di loro: 🤡 #gfvip #incorvassi #nikiters #gioiellers pic.twitter.com/YSaCL2A4KF — ESCUCHAME (@ESCUCHA01) December 6, 2022

I fan di Antonella però hanno sottolineato come lei, a differenza di altri, quantomeno dice queste cose a microfoni accesi e non si nasconde come fanno altri, ma altri telespettatori non sembrano per niente d’accordo. Voi che ne pensate?