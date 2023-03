Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi e la sua famiglia: “Cattiverie nei miei riguardi e dei miei famigliari”

NEWS

Debora Parigi | 22 Marzo 2023

GF Vip 7

Lo sfogo social di Orietta Berti dopo le parole di Antonella Fiordelisi e della sua famiglia

Nelle ultime puntate del GF Vip 7 abbiamo visto degli scontri tra Antonella Fiordelisi e Orietta Berti. All’opinionista non è mai piaciuta l’ormai ex vippona come concorrente del reality. Non ha apprezzato i suoi comportamenti nei confronti di Edoardo Donnamaria e in più occasioni gliel’ha detto in modo anche un po’ dure. E ha anche cercato di darle dei consigli.

Probabilmente i modi in cui la Berti ha detto certe cose non sono piaciute nemmeno alla famiglia di Antonella. Infatti ricordiamo di un commento da parte di alcuni famiglia della Fiordelisi a cui Orietta ha replicato durante una puntata del reality. Ma oggi è tornata sull’argomento per mettere un punto definitivo a tutta questa storia.

Orietta Berti si è espressa sui social approfittando di un articolo di Vanity Fair. In esso si racconta cosa era accaduto al Grande Fratello prendendo le difese dell’opinionista. Sul suo profilo Instagram, quindi, lei ha postato gli screen dell’articolo e poi ha scritto un lungo post. Si tratta di uno sfogo che vuole soprattutto far capire a tutto il mondo social di evitare polemiche e insulti e imparare più l’educazione. Ecco le sue parole:

“Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere…con la sua leggerezza.

Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene… Perchè la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso. Un abbraccio a tutti e buona giornata. Orietta”

Nel post Orietta ha ovviamente ringraziato il magazine e il suo direttore per l’articolo che hanno scritto su di lei,