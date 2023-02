NEWS

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

La frase piccante di Antonella Fiordelisi

Nottata piuttosto movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip. Sul web, però, sta circolando un video che riguarda un momento d’intimità tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria verificatosi nelle scorse ore.

Ebbene pare infatti che Antonella Fiordelisi e il suo fidanzato Edoardo Donnamaria dopo i soliti alti e bassi si siano nuovamente ritrovati e sotto le lenzuola pare sia volata qualche frase piccante. Ma partiamo per ordine.

Nella notte si sono verificate diverse discussioni, che hanno portato Edoardo Donnamaria a riprendere Oriana Marzoli. Secondo lui, così come altri, avrebbe esagerato. La venezuelana gli ha fatto presente delle parole che Martina Nasoni le ha riservato e non ha gradito quando Donnamaria a sua volta ha risposto: “Ma io non lo sapevo. Però parlavi anche tu”. A quel punto la Marzoli spazientita l’ha cacciato dal cortiletto. Ed è qui che Antonella Fiordelisi è intervenuta in difesa del suo fidanzato, arrivando poi allo scontro con Micol Incorvaia.

Oltre a farci sapere cosa fa sotto le coperte tutte le sere con Edoardo Donnamaria per zittire la rivale, Antonella Fiordelisi come dicevamo è stata protagonista di un momento particolare con il suo fidanzato. Le telecamere non hanno ripreso direttamente loro due, poiché erano concentrate su altro, ma si sentono comunque chiaramente le loro voci. Ed è qui pare ci sia stato uno scambio di battute decisamente hot.

Nel momento incriminato, che ha fatto il giro del web, sentiamo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria scambiarsi delle effusioni, senza riserve. Ogni tanto ridono e si danno dei baci, quando a un certo punto proprio Antonella ha detto: “Io e te tre metri di sper**”. Sebbene il pubblico abbia cercato di interpretare la conversazione tra i due vipponi, alcune esternazioni sono difficili da comprendere.

‘io e te tre metri di sperma’ io non mi riprenderó mai da questa cosa pic.twitter.com/qKRfeV9j40 — aiko🩸 (@aikoingalera) February 19, 2023

In ogni caso si tratta di una conversazione particolarmente accesa quella tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i quali sembrano essersi ritrovati.