Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

Nuovo litigio tra Daniele e Oriana Marzoli

Nel post puntata del GF Vip Daniele Dal Moro ha messo in guardia Oriana Marzoli per quanto riguarda Nicole Murgia. Le ha detto di non fidarsi di lei e di fare attenzione a chi sono i suoi amici, riferendole che l’attrice gli avrebbe detto: “Tu vuoi le persone vere e poi ti baci Oriana“. La venezuelana, tuttavia, ha preferito credere alla Murgia nel momento in cui le ha chiesto spiegazioni. Questo ha fatto scattare la rabbia di Daniele ed è iniziato un nuovo litigio.

I due, durante la lunga discussione, si sono anche accusati a vicenda di non provare un reale interesse l’una per l’altro. La prima parte dello scontro, come riporta anche Biccy, si è conclusa con la Marzoli che è andata via e si è messa a scherzare con altri concorrenti. Questo atteggiamento poco è piaciuto da Dal Moro, il quale tornando da lei ha affermato:

“Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Che falsa che sei, stai negando non ci credo. La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te, quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora“.

A questo punto Daniele ha lasciato Oriana Marzoli e ha raggiunto altri vipponi nel cortiletto. Qui si è gettato a terra e ha iniziato a ripetere della falsità della ragazza, la quale per un gioco sarebbe anche capace di vendersi l’anima. Ha aggiunto che, secondo lui, a lei non interessano i valori e l’onestà: “Che sfigata, svende la sua persona“. Tavassi è intervenuto dicendogli di darsi una calmata. Voi cosa ne pensate? Seguiteci per altre news.