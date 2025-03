A seguito delle indiscrezioni delle ultime settimane, in queste ore Antonella Fiordelisi ha ufficializzato la storia con Giulio Fratini, ex compagno di Elisabetta Gregoraci.

Nuovo amore per Antonella Fiordelisi

In queste ultime settimane a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Antonella Fiordelisi. Come è noto, dopo la fine della turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria, la vita sentimentale dell’ex Vippona del Grande Fratello Vip 6 ha fatto spesso discutere il web. Di recente dunque l’ex schermitrice è tornata a essere una delle protagoniste della cronaca rosa. Andiamo a scoprire perché e quello che sta accadendo.

Come in molti sapranno, il settimanale Chi a inizio marzo ha paparazzato Antonella insieme a Giulio Fratini, che come è noto ai più in passato ha avuto una relazione di circa due anni con Elisabetta Gregoraci. A quel punto in rete è impazzato il pettegolezzo. Stando a quanto ha rivelato la rivista, i due si starebbero frequentando da poco più di due mesi, tuttavia entrambi avrebbero deciso di tenere la relazione segreta. Nelle ultime ore però qualcosa è cambiato ed è così accaduto qualcosa di inaspettato che ha sorpreso tutti i fan, e non solo.

Con un post sui social, Antonella Fiordelisi ha deciso di uscire allo scoperto e ha così ufficializzato la storia con Giulio Fratini. La neo coppia si trova attualmente alle Maldive, in occasione del 27esimo compleanno dell’ex Vippona, e proprio lei ha postato sul suo profilo Instagram un dolce selfie, in cui la vediamo in acqua abbracciata al suo nuovo compagno. Antonella come se non bastasse ha poi affermato: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”.

La Fiordelisi e Fratini dunque non si nascondono più e finalmente hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Non resta a questo punto che fare un enorme in bocca al lupo a questa splendida coppia.