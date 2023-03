NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Antonella Fiordelisi scrive un messaggio per Edoardo Donnamaria, squalificato dal GF Vip, e lo lascia in una delle sue valige.

Il messaggio di Antonella Fiordelisi

Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7 Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato dal reality, e l’accaduto ha lasciato il web senza parole. Il conduttore infatti è stato espulso per aver avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti di Antonella Fiordelisi, durante una delle loro tante discussioni. Dopo i numerosi richiami delle scorse settimane, stavolta gli autori non hanno potuto fare a meno di prendere seri provvedimenti e hanno così deciso di squalificare Donnamaria. La schermitrice nel mentre è scoppiata in lacrime, e dopo aver abbracciato Edoardo ha affermato:

“Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te? È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo. Mi sento a metà, mi manca l’aria. Non ce la faccio senza di te”.

Stanotte così dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi ha iniziato a preparare le valige di Edoardo Donnamaria, che nel mentre ha lasciato la casa dopo il provvedimento. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Proprio Antonella infatti ha scritto un messaggio per il suo fidanzato e l’ha lasciato in una delle valige, per farlo trovare a Edoardo.

Il dolce gesto della Fiordelisi naturalmente non è passato inosservato e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due Vipponi quando il Grande Fratello Vip 7 volgerà al termine. Come sappiamo infatti solo di recente tra i Donnalisi è tornato il sereno dopo settimane di tensioni, tuttavia sia Antonella che Edoardo sembrerebbero essere intenzionati a darsi una chance. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla Fiordelisi e a Donnamaria. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul reality di Canale 5, e non solo.