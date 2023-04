NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2023

GF Vip 7

La risposta di Antonella Fiordelisi

Non sembra esserci proprio grande simpatia tra Antonella Fiordelisi e Orietta Berti. L’opinionista del GF Vip non si è mai espressa positivamente nei confronti dell’ex concorrente del reality show, a differenza della collega Sonia Bruganelli. E anche ora che Antonella ha lasciato il programma, di tanto in tanto non manca qualche frecciatina.

Al GF Vip Party, come raccolto da Fanpage.it, recentemente Orietta Berti ha non solo elogiato la coppia formata da Micol e Tavassi, perché “non sono esagerati” e soprattutto è soddisfatta che la sorella di Clizia abbia raggiunto la finale, così come Edoardo. Secondo lei ha vinto il buongusto, la semplicità e la verità contro la maleducazione, prepotenza e arroganza: “La sincerità viene sempre fuori”, ha detto ancora nella trasmissione online.

Sebbene Orietta Berti non abbia fatto alcun nome esplicito, sembra palese che il riferimento sia ad Antonella Fiordelisi, alla quale spesso e volentieri ha riservato parole simili. Anche i fan sembrano essere certi che sia andata proprio così. All’influencer (sempre molto attenta a quel che si dice di lei) non è sfuggito nella giornata odierna l’articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito con le parole della cantante. Oltre a condividere lo screen, la Fiordelisi ha anche aggiunto qualcosa:

“Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai.. parla di qualcos’altro. Meno frustrazione”.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

In pochi minuti le parole di Antonella Fiordelisi hanno fatto il giro del web e sono state riprese un po’ ovunque. Resta da capire se ora ci sarà o meno una contro risposta da parte di Orietta Berti. E chissà che il tutto non possa accadere proprio domani nel corso della finale del GF Vip 7, dove scopriremo finalmente il vincitore del reality show.

Attendiamo per scoprire cosa succederà!