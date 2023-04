NEWS

Andrea Sanna | 2 Aprile 2023

Il passato buio di Federico Nicotera

La loro storia d’amore è nata sotto ai riflettori nello studio di Uomini e Donne. Federico Nicotera e Carola Campanelli si godono la loro favola d’amore dopo l’esperienza nel dating show che li ha fatti conoscere. Molto complici e uniti, sui social fanno sognare i fan e quest’oggi hanno avuto modo di raccontarsi nello studio di Verissimo.

Insieme alla conduttrice Silvia Toffanin hanno ripercorso quello che è stato il loro cammino all’interno della trasmissione, ma Federico Nicotera ha anche svelato alcuni aspetti della sua vita privata. In alcune occasioni ha raccontato di aver vissuto un’infanzia molto particolare

“In casa la situazione non era facile. Mamma era vittima di violenza domestica. Siamo stati sbattuti fuori di casa, mamma veniva picchiata quotidianamente. Io dico che siamo cresciuti insieme e siamo riusciti a uscire da questo tunnel”.

Da piccolo Federico Nicotera non è riuscito a difendere sua madre (che lui definisce wonder woman) a dovere: “Non appena ho potuto proteggerla ho fatto il possibile per non vedere quelle scene in casa”. Federico Nicotera ha aggiunto: “L’ho fatto anche per le mie sorelle. Noi abbiamo denunciato, perché è importante. Spesso mamma ricadeva nella sua trappola, ma quando ho avuto la forza, anche economica, siamo andati dall’avvocato e dopo 5 anni di processi l’abbiamo allontanato e avere una vita normale”.

Federico Nicotera ha raccontato di non vedere suo padre da circa 6 anni e non pensa riuscirà mai a perdonarlo:

“Faceva uso di sostanze stupefacenti. Però indipendentemente da questo ho delle scene in testa indelebili. Vedere tua madre a terra non posso perdonarlo, io non porto rancore perché mamma mi ha insegnato che l’amore porta amore ma forse per questo non sono abbastanza maturo”.

E ancora: “Non lo ritengo manco un papà. Ci sono stati episodi in cui anche io e lui siamo arrivati alle mani perché mi sono messo in mezzo per difendere mamma. L’episodio scatenante per il quale l’ho allontanato da casa è quando si è scagliato nei confronti di mia sorella Claudia. È un percorso difficile perché ho messo mamma di fronte a una scelta “o lui o noi”, fortunatamente lei ha scelto noi», ha concluso Federico Nicotera con la voce rotta.