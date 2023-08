NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Antonella Fiordelisi

Il video di Antonella Fiordelisi all’autoscontro

Antonella Fiordelisi sui social interagisce con i propri fan e quotidianamente condivide ciò che fa nel corso della giornata. Sul suo profilo Instagram (postato poi anche su Twitter), l’influencer ha condiviso le immagini di lei che si diverte all’autoscontro. Il filmato ha un finale che ha scatenato l’ironia dei suoi fan e non solo. Ma cosa ha combinato? Ve lo raccontiamo noi.

Come mostrato dalle immagini Antonella Fiordelisi si è fatta riprendere con il telefonino mentre è alla guida del mezzo. Se inizialmente sembra andare tutto per il meglio, tanto da riuscire a fare comunque un buon tempo e le curve in maniera perfetta, qualcosa improvvisamente è andato storto. E per vedere cosa è accaduto dovete arrivare alla fine del filmato.

Galvanizzata dall’essere riuscita a fare tutto per bene, Antonella Fiordelisi si è persa all’ultimo, tanto da finire dritta dritta fuori pista. Lei ha commentato con un ironico: “Ho ripreso a guidare”, consapevole che da lì a poco avrebbe provocato le risate degli utenti dei social. E come biasimarli!

Ho ripreso a guidare pic.twitter.com/TKhM3V8aif — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) August 23, 2023

“Lei è me alla prima guida, totale. Il povero istruttore era terrorizzato!”, ha scritto qualcuno. “Deve essere sempre la più simpatica”, “Con i parcheggi come siamo messi?”, ha chiesto un’altra fan ironica ad Antonella Fiordelisi.

“Lo schianto finale è il tocco di stile” e ancora “Se proprio vuoi guidare ti consiglio di farlo con un monopattino”. Insomma i fan di Antonella Fiordelisi si sono davvero scatenati e questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti divertenti letti in queste ore.

I più hanno comunque voluto sottolineare l’autoironia di Antonella Fiordelisi che, con il tempo, ha imparato a non prendersi troppo sul serio. Un aspetto che alcune volte è emerso anche nella Casa del Grande Fratello Vip. In generale questi piccoli simpatici “retroscena” della sua quotidianità sembrano essere tra i preferiti da parte dei suoi supporter.