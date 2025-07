Antonella Fiordelisi viene presa per la nuova edizione di Tale e Quale Show e scoppia in lacrime: le sue parole

Ieri pomeriggio Carlo Conti ha annunciato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti del fortunato programma ci sarà anche Antonella Fiordelisi, che dopo aver appreso la notizia è scoppiata in lacrime.

Lacrime per Antonella Fiordelisi

Grande emozione per Antonella Fiordelisi. A distanza di alcuni anni dall’esperienza al Grande Fratello Vip, per l’ex schermitrice sta per arrivare una nuova grande opportunità televisiva: Tale e Quale Show. Solo ieri pomeriggio infatti Carlo Conti ha annunciato il cast della nuova edizione del fortunato programma di Rai 1, che debutterà il 26 settembre. Tra i concorrenti della trasmissione del venerdì sera ci sarà anche la stessa Antonella, che dunque si metterà alla prova con questa nuova esperienza. Sui social nel mentre è arrivata la reazione della Fiordelisi che, dopo aver scoperto di essere entrata a far parte del cast, è scoppiata in lacrime. Ma non solo. Con un lungo messaggio condiviso su Instagram l’ex Vippona ha affermato:

“Sarò nel cast di Tale e Quale Show. Non è solo solo un programma. È un traguardo che arriva dopo quasi tre anni in cui ho scelto di cambiare tutto. […] Ho lavorato in silenzio per crescere e per meritare occasioni come questa. E oggi questa possibilità è la risposta. Un piccolo grande segno che quando ci credi, e ci lavori, qualcosa arriva”.

Antonella Fiordelisi ha poi voluto ringraziare Carlo Conti e la Rai per questa incredibile opportunità e i fan che hanno sempre creduto in lei. Concludendo il messaggio, l’ex schermitrice ha dichiarato: “Spero di farvi divertire e di emozionarvi, ma più di tutto spero di portarvi un pezzetto del mio percorso, diverso da quello che vi aspettate”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ad Antonella, certi che a Tale e Quale Show saprà come stupire tutto il pubblico.