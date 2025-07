Dopo giorni di pettegolezzi e rumor, poco fa Carlo Conti ha finalmente annunciato il cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 a settembre. Andiamo a scoprire chi ci sarà tra i concorrenti della fortunata trasmissione del venerdì sera.

Il cast di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show sta per tornare! A settembre infatti su Rai 1 andrà in onda la nuova attesissima edizione del celebre talent show, che ancora una volta vedrà la conduzione di Carlo Conti. In giuria invece confermati i nomi di Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. In rete intanto da settimane si parla dei possibili protagonisti che quest’anno si metteranno alla prova con questa nuova esperienza e ovviamente non sono mancate le indiscrezioni. Oggi però è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Poco fa infatti, con un post pubblicato sui suoi profili social, Carlo Conti ha annunciato il cast ufficiale di Tale e Quale Show. Ma chi ci sarà dunque tra i concorrenti del fortunato programma del venerdì sera? Questo l’elenco:

Pamela Petrarolo

Le Donatella

Marina Valdemoro Maino

Antonella Fiordelisi

Carmen Di Pietro

Samuele Cavallo

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Beppe Quintale

Insinna & Cirilli

Questo dunque il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2025, rivelato da Carlo Conti. La prima puntata della nuova edizione, come annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Rai qualche settimana fa, andrà in onda venerdì 26 settembre, naturalmente in prima serata. I 10 concorrenti intanto si preparano ad affrontare questa sfida e senza dubbio settimana dopo settimana ci regaleranno performance indimenticabili. Ma cosa accadrà e quali emozioni ci attendono stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con il talent show di Rai 1 a settembre.