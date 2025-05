Antonella Mosetti ha risposto alle critiche in merito alla sua permanenza nel resort dopo aver abbandonato L’Isola dei Famosi. Poi, in seguito, non è mancata anche una frecciatina a tre sue ex colleghe.

La risposta e la frecciata di Antonella Mosetti

Anche Antonella Mosetti, purtroppo, ha voluto lasciare L’Isola dei Famosi a causa di alcune difficoltà che aveva esplicitato anche nelle puntate precedenti. Per tale ragione, insieme a Nunzio e Spadino, ha vissuto alcuni giorni presso il resort del luogo in attesa di tornare in Italia.

Alcuni utenti l’hanno criticata perché l’hanno vista troppo allegra per essere una persona in difficoltà e la Mosetti ha risposto a tono difendendosi dalle accuse. Ha spiegato che l’aver lasciato il reality deriva da “difficoltà fisiche e mentali” e che l’aver pubblicato una foto in cui fuma una sigaretta “non significa che io mi stia divertendo“.

LEGGI ANCHE: Ex allievo di Amici (e cantante) diventa un ballerino e conquista il primo posto alla Coppa Italia di danze latine – VIDEO

Antonella Mosetti si è detta dispiaciuta per questa situazione che si è venuta a creare sui social e nel suo profilo Instagram ha continuato: “In queste tre settimane avete conosciuto che persona sono“. Una volta chiusa questa questione, tuttavia, ne ha aperta un’altra del tutto diversa.

Dopo aver messo in chiaro le cose su questo fronte, infatti, l’ex naufraga ha postato il commento di una fan su Facebook. La frase recita: “Sì, sì, criticatela. Sembra la nipotina delle tre nonnette di Non è la Rai al GF“. Ovviamente la Storia è stata presa, dal web, come una frecciata nei confronti di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere.

LEGGI ANCHE: Titty Scialò accusata di truffa, lei replica e dà la sua versione

Vedremo se una delle dirette interessate commenterà l’accaduto. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più e se ci dovessero essere delle repliche social.