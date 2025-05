Sapevate che Valerio Scanu ha una passione per la danza? Il suo talento lo ha portato, in questi ultimi giorni, a vincere una competizione di balli latino americani. Ecco il video.

La vittoria di Valerio Scanu

Valerio Scanu lo conosciamo per essere uno degli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Il cantante si era classificato al secondo posto durante l’ottava edizione per poi vincere il Festival di Sanremo nel 2010. Di recente lo abbiamo visto anche gareggiare a Ora o Mai Più sotto la conduzione di Marco Liorni.

Ciò che forse non tutti sanno, però, è che l’artista ha anche una grande passione (e dote) per la danza. Nell’ultima settimana, infatti, ne ha dato prova pubblicando delle foto che lo vedono partecipare alla Dance Unique Cup 2025, la Coppa Italia di Foligno, nella categoria Over 35 Open Danze Latine.

Si è cimentato, insieme alla sua compagna di ballo, in diversi balli tra cui il Chacha e alla fine ha conquistato il primo posto! Qui sotto possiamo vedere il video completo della loro esibizione, mentre sul profilo Instagram notiamo una gallery in cui sono presenti anche altri compagni di viaggio.

Non sono di certo mancati i complimenti da parte dei fan di Valerio Scanu così come quelli da parte dei colleghi famosi. Per l’occasione ha scelto un look total black con una camicia scintillante e volant sulle maniche. Lycia Galasso, la sua partner, ha optato per un abito molto colorato in due pezzi.

Siamo certi che questo è soltanto l’inizio per Valerio e nel prossimo futuro lo vedremo partecipare ad altre gare di danza latina. Non vediamo l’ora di scoprire se riuscirà ancora a guadagnarsi il primo posto nelle competizioni che verranno.