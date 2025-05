In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Titty Scialò. L’ex volto di Temptation Island ha infatti ricevuto accuse di truffa e a quel punto ha deciso di intervenire per dare la sua versione dei fatti.

La replica di Titty Scialò

Lo scorso anno tra le protagoniste di Temptation Island c’è stata anche Titty Scialò, che ha partecipato al programma con l’ormai ex fidanzato Antonio Maietta. Il percorso dei due all’interno del reality show ha appassionato il pubblico e l’epilogo ha lasciato tutti a bocca aperta. In queste ore però, a distanza di mesi, proprio Titty è tornata al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando la Scialò è stata accusa di truffa da una commerciante. La persona in questione, proprietaria di un negozio di abbigliamento, con un video postato sui social ha raccontato di aver preso accordi con l’influencer partenopea per uno shooting, in cambio di un pagamento monetario e di alcuni capi della boutique. Il servizio fotografico tuttavia non è mai stato realizzato e a quel punto la commerciante ha deciso di pubblicare un video contro l’ex protagonista di Temptation Island.

Il filmato ha così fatto il giro del web e Titty Scialò ha deciso di intervenire per dare la sua versione dei fatti. Dopo aver annunciato di aver preso provvedimenti legali per diffamazione l’influencer ha aggiunto: “Purtroppo oggi, pur di ottenere due visualizzazioni in più, c’è chi sceglie di infangare gli altri. Da sola evidentemente non riesce ad emergere. Detto questo, sono anche contenta: facendo il mio nome sei arrivata a un milione di visualizzazioni”.

Successivamente Titty ha spiegato di non aver potuto realizzare lo shooting per via di alcuni problemi familiari. Stando alla Scialò però ci sarebbe stato un nuovo accordo con la proprietaria del negozio per alcune sponsorizzazioni social, che sono state effettivamente realizzate. Titty così ha concluso dichiarando: “La parola l’ho mantenuta, come sempre. Non mi dilungo oltre perché a questo punto parleranno le persone competenti e ci sarà una querela formale. Volevo solo chiarire pubblicamente la mia posizione”.

