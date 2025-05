Antonella Mosetti abbandona per sempre L’Isola dei Famosi: si tratta del sesto ritiro in poco più di due settimane

Dopo Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi, oggi anche Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare una volta per tutte L’Isola dei Famosi.

Antonella Mosetti si ritira

Non sembrerebbe esserci pace quest’anno a L’Isola dei Famosi. Poco fa infatti è arrivata notizia che anche Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare definitivamente L’Isola dei Famosi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Chi sta seguendo il reality show di Canale 5, sa bene che la showgirl già qualche giorno fa ha mostrato segni di insofferenza e nel corso della seconda puntata ha dichiarato di volersi ritirare e di fare ritorno in Italia. In studio tuttavia sia Veronica Gentili che il fratello di Antonella hanno cercato di convincere l’ex volto di Non è la Rai a non mollare e a quel punto la naufraga ha deciso di proseguire il suo percorso.

In queste ore però pare la Mosetti sia nuovamente entrata in crisi e oggi, come rivela Davide Maggio in esclusiva, ha deciso di abbandonare una volta per tutte L’Isola dei Famosi. A breve dunque la showgirl farà ritorno a casa e lascerà l’Honduras. La produzione del programma nel mentre sta tentando di correre ai ripari.

Si tratta infatti del sesto ritiro in poco più di due settimane. A lasciare il programma sono già stati Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi. Oggi dunque ad abbandonare la trasmissione è stata anche Antonella Mosetti, che ha messo un punto alla sua esperienza. Nel mentre, stando alle voci di corridoio, a breve in Honduras sbarcheranno nuovi concorrenti, che porteranno una ventata d’aria fresca all’interno del gruppo.

Ma chi entrerà a far parte del cast de L’Isola dei Famosi? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la prossima diretta a mercoledì 28 maggio, naturalmente su Canale 5.