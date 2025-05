Stasera in puntata a The Couple Antonino Spinalbese ha attaccato l’opinionista Luca Tommassini, che da studio l’ha gelato: “Mi dai il tuo numero?”. La reazione del concorrente.

Antonino Spinalbese attacca Tommassini

Puntata infuocata questa sera a The Couple. Dopo la strigliata di Ilary Blasi ai concorrenti e il botta e risposta con Luca Tommassini, c’è stato anche un momento di tensione. Coinvolto proprio l’opinionista e Antonino Spinalbese. Per quale motivo? L’hairstylist è finito al centro di diverse dinamiche e attacchi da parte delle sorelle Testa.

Le eliminate hanno accusato Antonino Spinalbese di sparlare alle spalle e di essere uno stratega. Un giudizio che Luca Tommassini pare avere condiviso, spiegando che semmai partecipasse a un programma prenderebbe lezioni da lui.

Quando ha avuto modo di dire la sua, il concorrente ha prontamente replicato affermando che preferirebbe l’eliminazione di Irma e Lucia perché non ha mai legato con loro. Ha precisato di non avercela con loro, sarebbe piuttosto il contrario a detta sua: “Qualsiasi cosa io faccia o non faccia non va bene. Un po’ come a Luca Tommassini“.

Dunque la stoccata non era indirizzata soltanto alle compagne d’avventura, Antonino Spinalbese se l’è presa anche con l’opinionista, accusato di avercela con lui qualsiasi cosa faccia. A quel punto Ilary Blasi ha invitato Tommassini a rispondere al concorrente: “Ma come? Ti ho fatto un complimento Antonino, ho detto che verrei a lezioni da te se mai dovessi accettare di fare un reality“.

Non è sembrato dello stesso avviso Antonino Spinalbese, che ha spiazzato tutti: “E io vorrei avere un corso da opinionista da te… Ma è un complimento!“. Luca Tommassini ha provato a sdrammatizzare ma, malizioso, ha provocato il concorrente: “Ok, mi dai il numero?“. La reazione di Antonino? Non ha risposto ma ha abbozzato un sorriso per stemperare la tensione, prima che la diretta di The Couple riprendesse.