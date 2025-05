Questa sera a The Couple Luca Tommassini ha sorpreso Ilary Blasi citando il suo ex marito Francesco Totti. La reazione della conduttrice non è tardata ad arrivare!

The Couple, la reazione di Ilary Blasi

Mentre su Rai 1 è andato in onda lo speciale di Affari Tuoi con tantissimi ospiti e momenti esilaranti, su Canale 5 stasera c’è The Couple. Durante la serata dopo l’eliminazione di Irma e Lucia Testa, sono state affrontate ancora tante altre dinamiche e un momento ben preciso con protagonisti Luca Tommassini e Ilary Blasi non è sfuggito al pubblico.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi perde le staffe in diretta: “Prendetevi le vostre responsabilità”

Si parlava di Antonino Spinalbese a Andrea Tabanelli e dell’antipatia che hanno suscitato in alcuni concorrenti. In settimana infatti la scelta dei due di escludere dall’asse ereditario della coppia eliminata le sorelle Boccoli e Manila Nazzaro e Stefano Oradei ha generato diverse reazioni. Proprio in studio Luca Tommassini ha voluto dire la sua e ha coinvolto anche Ilary Blasi.

A differenza di quello che pensano gli altri, Tommassini non crede che Andrea sia succube dei comportamenti di Antonino, anzi. Pensa abbia una personalità da campione, dato che è un ex calciatore: “È un giocatore di Serie A, io ne ho conosciuti un po’”. Poi rivolgendosi a Ilary Blasi ha detto: “Anche tu sai che non giocano solo di gambe, ma anche di testa. Lui sta partecipando e imparando…”

“Vagamente… a spanne”, ha risposto ironica la presentatrice facendo ridere tutti!

Un’altra battuta su Totti è arrivata anche durante un gioco. Ovvero quando le sorelle Boccoli dopo alcuni indizi in cui è comparsa l’immagine di Ilary Blasi hanno tirato in ballo prima l’ex calciatore e, in seguito, hanno tirato in ballo il fidanzato della conduttrice (sbagliando però la nazionalità).

Intanto ricordiamo che stasera dopo il cambio di messa in onda su Canale 5 ha fatto i concorrenti di The Couple si sono messi alla prova con sfide competitive in vista della finale che sancirà chi sarà il vincitore di questa edizione del reality game. Abbiamo già visto un’eliminazione e ce ne sarà ancora una seconda!