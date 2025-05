In serata Ilary Blasi con The Couple ha affrontato diverse dinamiche e, proprio in apertura durante un dibattito ha perso le staffe. La conduttrice ha perso le staffe: “Prendetevi le vostre responsabilità”.

The Couple, Ilary Blasi perde le staffe

L’appuntamento era fissato per lunedì, ma a quanto pare Mediaset ha deciso di anticipare la puntata di The Couple alla domenica per gli ultimi due appuntamenti. Dunque a distanza di pochi giorni eccoci di nuovo qui a raccontarvi le vicende dei protagonisti. La padrona di casa Ilary Blasi durante la serata ha perso le staffe, quando si è subito parlato di dinamiche. Ma perché si è arrivati a questo?

Si parlava delle discussioni della settimana tra Jasmine e Pierangelo da una parte e le sorelle Testa dall’altra. La Carrisi e il suo compagno d’avventura si sono detti delusi per la nomination ricevuta da loro durante la scorsa puntata. Ilary Blasi quindi ha voluto vederci chiaro.

“Per due settimane avevamo fatto un’alleanza per non affossarci”, ha affermato Pierangelo. Irma a quel punto ha replicato: “In realtà io in puntata ho parlato con altre coppie. Mi hanno detto che li avrebbero votati e invece poi non è andata così”. Jasmine dalla sua ha affermato che il problema non riguardava tanto la nomination, quanto lo sgarbo: “Se vieni in camera mia a dirmi di non affossarci e poi mi affossi, umanamente mi ferisci. Hai sbagliato”.

Ilary Blasi ha ascoltato le parole dei protagonisti di The Couple e non appena ha sentito dalle sorelle Testa delle incomprensioni che ci sono state e delle difese prese da Irma nei riguardi di Lucia, ecco che Ilary Blasi è sbottata:

“Troppo comodo così… Perché date un voto a vuoto e non vi prendete la responsabilità? Se voi aveste saputo che non sarebbe stato a vuoto, a chi l’avreste dato?”, ha domandato Ilary Blasi.

“Ai fratelli Mileto”, ha detto senza pensarci la Testa. Danilo però non si è detto d’accordo: “Io penso che non si possano fare previsioni. Cambia tutto velocemente. Ci sono gli immuni e cambiano tante cose. Uno si fa dei calcoli e poi alla fine… al di là del rapporto umano, c’è il milione”.

La tensione si taglia con il coltello a The Couple e Ilary Blasi non le ha mandate a dire ai concorrenti in diretta!