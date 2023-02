NEWS

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il bacio mai visto tra Antonino Spinalbese e Ginevra

Nel corso della puntata di questa sera, spazio anche ad Antonino Spinalbese, ultimo eliminato dalla Casa del GF Vip. L’hairstylist durante lo scorso appuntamento, una volta arrivato in studio, si è scambiato un tenero bacio con Ginevra Lamborghini. Da qui i fan si sono domandati cosa sia successo dopo e quali intenzioni abbiano entrambi.

Prima di arrivare a questo punto, però, Antonino Spinalbese ha svelato che in realtà quello di giovedì non sarebbe stato il primo bacio, ma ce ne sarebbe stato un altro. Il tutto pare essersi verificato in sauna. Ma giustamente farete notare: non lo abbiamo mai visto.

Ebbene, è vero. Come confermato da Antonino Spinalbese, effettivamente, non è stato mai ripreso perché proprio lui con furbizia è riuscito a beccare il momento in cui le telecamere non stavano riprendendo e dunque, di conseguenza, si è concesso un gesto intimo e dolce con Ginevra Lamborghini: “Dopo cinque mesi avevo capito come funzionava il tutto. Si è verificato in sauna. Un bacio come quello di giovedì? Sì, un po’ più vero…”

A seguire Antonino Spinalbese ha svelato anche, spinto dalla curiosità di Giulia Salemi, cosa sarebbe accaduto tra lui e Ginevra in hotel: “Niente. Mi ha rapito mia madre”. Alfonso Signorini allora ha incalzato nuovamente l’ex vippone chiedendogli se ci sono o meno delle possibilità per il loro futuro:

“Legame affettivo e sentimentale? C’è una possibilità. Non ne abbiamo parlato, ma continuiamo a sentirci. La cosa che vorrei è quella di vivere un momento più rilassato. Io velocizzo un po’ troppo nei rapporti. Quindi cerco di credere che sia la ragazza che immagino. Chi lo sa. Lei è pura. Sono convinto che farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Spero che lei possa capire la mia necessità di vivere mia figlia e appoggia ogni mio pensiero. Ora voglio vivermi qualcosa nel privato, di mio”, ha detto Antonino Spinalbese.

Parole importanti che fanno ben sperare i fan dei Gin Tonic.

Cliccando qui è disponibile la clip completa.