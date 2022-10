1 Antonino Spinalbese vs Nikita Pelizon

Continuano le antipatie nei confronti di Nikita Pelizon. Questa volta a parlare è ancora Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez aveva già espresso il suo distacco nei confronti della vippona qualche giorno fa. Parlando con altri concorrenti, infatti, aveva affermato di trovarla strana: “Ma io voglio dire, come possiamo comunicare? Andiamo nel confessionale insieme a fare gli scherzi, stiamo parlando e lei dice ‘Mi sono levata lo smalto e me ne sono dimenticata uno‘”.

In quell’occasione si sono trovati d’accordo con lui Elenoire, la quale l’aveva definita come una persona “sotto di brutto”. Ma anche Cristina Quaranta, ormai eliminata, aveva riportato una loro conversazione: “[…] queste illazioni non mi piacciono. ‘Cosa vuol dire illazioni?’. Allora sei straniera e non italiana perché illazioni è una parola italianissima“. E parlando di un momento in confessionale con Edoardo ha rivelato: “Lei rideva tutto il tempo. Lei rideva. Aveva un sorriso…“.

Questa mattina Antonino Spinalbese, come vediamo dal video qui sotto, è tornato a parlare di Nikita con Elenoire: “Alberto mi ha detto che doveva parlare. Ho detto strano… Continua a farmi venire l’ansia a me. No, perché… Che problemi ha? Adesso arriva alle nomination. Arriva con il vestito… Così… ‘Comunque dopo devo dirti una cosa’. L’ho guardata e le ho detto: ‘Cosa mi devi dire?’. Ti tiro uno schiaffo, cosa mi devi dire? Ora te ne viene un’altra… Mi hai rotto i cog**ni. Non è che adesso mi vieni a rompere i cog**ni a me. Vai da un altro. Dinamiche, sono fantastiche. A un certo punto si è messa in un angolo…“

Antonino, nel frattempo, si è lamentato anche per un'altra situazione avvenuta i confessionale. Questa volta però Nikita non c'entra nulla.