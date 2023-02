NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

GF Vip 7

I fan mettono in guardia Oriana Marzoli

Nella Casa del GF Vip 7 le dinamiche si creano anche a causa delle influenze esterne, sebbene in realtà i vipponi non possono avere contatti con ciò che succede fuori dal loft di Cinecittà. Eppure tra aerei e fan che fanno sapere del loro supporto, di tanto in tanto recepiscono informazioni. Oriana Marzoli nelle scorse ore è stata messa in guardia da un gruppetto di fan che si sono appostate con tanto di megafono per avvertirla.

Il messaggio sembra essere piuttosto chiaro, a detta loro Oriana Marzoli dovrebbe fare molta attenzione a Nicole Murgia che, durante questo percorso, considera sua amica. Secondo i supporter della venezuelana l’attrice sarebbe poco sincera con lei e starebbe tramando alle sue spalle, anche per la questione legata a Daniele Dal Moro. Ricordiamo, infatti, che proprio la Murgia aveva manifestato interesse nei confronti del ragazzo. Anche Oriana però aveva ammesso che Daniele non era indifferente ai suoi occhi. Aggiungendo di essersi stoppata dal conoscerlo quando ha visto alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti. Oltretutto Oriana Marzoli aveva anche la necessità di conoscere sia lui che Antonino Spinalbese per capire poi chi potesse essere più affine a lei.

Chiusa la parentesi con l’hairstylist Oriana Marzoli si è riavvicinata a Daniele Dal Moro e questo, per un periodo, ha anche compromesso il rapporto con l’amica Nicole Murgia. Le due comunque sembrano essersi chiarite, ma i fan che seguono da casa le vicende del GF Vip non sono convinti dal modus operandi della Murgia e per questo hanno voluto mettere al corrente Oriana Marzoli: “Oriana, La Murgia fa la str***a con Oriana”. Purtroppo non hanno capito tantissimo i vipponi, perché poco dopo la regia ha messo su la musica.

Nicole Murgia sembra essere rimasta sorpresa da queste affermazioni. Ma giudicando da quanto accaduto dopo, Oriana Marzoli non sembra essersi fatta influenzare troppo.