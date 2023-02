NEWS

24 Febbraio 2023

GF Vip 7

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono baciati nel momento in cui il vippone è arrivato in studio

Il bacio tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

In questi ultimi giorni si pensava che Antonino Spinalbese sarebbe stato squalificato a causa di un comportamento che aveva violato le regole del reality. Come aveva rivelato Antonella Fiordelisi, infatti, aveva informato alcuni concorrenti del pensiero generale delle persone che guardano il programma:

“Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui“.

Fatto sta che una volta fuori dalla casa ha potuto finalmente ricongiungersi con la persona per la quale sembra provare dei sentimenti, ovvero Ginevra Lamborghini. I due sono stati a contatto poco nella Casa, ma il loro rapporto è durato nel tempo nonostante la distanza. La stessa Ginevra qualche tempo fa aveva parlato di un’ipotetica storia con lui:

“Una storia con lui fuori dal GF Vip? Penso che lui abbia bisogno di trovare un po’ quello che vuole. Lo vedo confuso il ragazzo. Onestamente no, nel senso non credo che ci siano ad oggi i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Penso che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello Vip. Io sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”.

Il bacio che vediamo nel video qui sotto sarà il suggellamento del loro sogno d’amore? Staremo a vedere. Il pubblico e il conduttore del GF Vip hanno sicuramente apprezzato il gesto spontaneo di Antonino Spinalbese. La Lamborghini ridendo ha affermato: “Io adesso vado a casa e mi rinchiudo”.

