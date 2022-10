Perché Antonino Spinalbese e Helena Prestes si sono lasciati

Dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sta a lungo parlando, così come delle loro vite private. Ne sa qualcosa Antonino Spinalbese, il quale ha spesso avuto modo di raccontare qualcosa a proposito della sua rottura con Belen Rodriguez. Non tutti sanno ma l’imprenditore ha avuto un breve flirt con Helena Prestes. La modella è amica (nemmeno a dirlo) di Nikita Pelizon, anche lei impegnata con il reality show. Ma come mai i due si sono lasciati e ora non sono una coppia?

Di questo si è parlato nel corso della puntata di GF Vip Party con ospite proprio Helena Prestes. Incalzata dalle domande di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, l’affascinante brasiliana ha spiegato che lei e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati più volte prima che lui entrasse nel reality e, probabilmente, questo può aver compromesso la loro conoscenza: “I paparazzi non ci lasciavano mai in pace”.

Questo dunque ha portato Helena e Antonino a non frequentarsi come avrebbero voluto: “Anche perché ha una figlia da tutelare e proteggere e non è una situazione facile con Belen”, ha spiegato. A seguire Helena Prestes ha detto anche quanto fosse complicato per lei e Antonino Spinalbese anche solo andare insieme a cena. Lui pare continuasse a dirle di non poterlo fare. Dalla sua lei gli avrebbe lasciato i suoi spazi, ma lui non si sentiva pronto, anche a causa della figlia e per questo limitava le sue uscite:

“(…) Lui non è pronto perché è focalizzato sulla figlia. Secondo me ha fatto bene ad andare al GF Vip così si abitua alla fama. Lui analizza molto ma sta imparando a farsi vedere per quello che è”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

La versione di Helena Prestes a GF Vip Party ha chiaramente fatto il giro del web, specie ora che si vocifera un suo imminente ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

