NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Novembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Antonino Spinalbese

Ieri sera uno dei protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip 7 è stato Antonino Spinalbese. L’ex di Belen infatti è stato al centro di un triangolo con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e proprio l’influencer spagnola ha fatto la sua scelta tra i due Vipponi, decidendo di conoscere meglio l’hairstylist. Dopo la puntata così Oriana ha chiesto ad Antonino di dormire insieme, a quel punto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web.

Antonino Spinalbese ha infatti rivelato che la produzione sarebbe preoccupata per i suoi sintomi. In questi giorni come sappiamo alcuni Vipponi sono risultati positivi al Covid e al momento tutto il resto del gruppo è costantemente monitorato. Proprio l’hairstylist tuttavia nelle ultime ore ha ammesso di non stare molto bene, e di non sentire più i sapori. Pur essendo risultato negativo al tampone tuttavia gli autori sarebbero ancora preoccupati per i sintomi di Antonino e gli avrebbero chiesto di non dormire in stanza con gli altri, ma nel container, ex camera di Pamela Prati. Ecco le dichiarazioni di Spinalbese alla Marzoli, riportate da Biccy:

“Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura… Mi hanno detto ‘sappi che devi andare a dormire nel container’. E quindi io…”.

Nelle prossime ore intanto Antonino Spinalbese ripeterà nuovamente il tampone, e sapremo così quali sono le sue condizioni. Il web intanto si chiede già cosa accadrà nei prossimi giorni tra il Vippone e Oriana Marzoli. Tra i due scatterà la scintilla? Non resta che attendere per scoprirlo.