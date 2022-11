NEWS

Andrea Sanna | 15 Novembre 2022

GF Vip 7

La reazione al prolungamento del GF Vip 7

PierSilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset aveva avvertito i telespettatori: “Il GF Vip 7 sarà l’edizione dei record”. E così sarà a quanto pare. Ebbene sì perché ieri sera Alfonso Signorini si è lasciato scappare che il reality andrà in onda fino ad aprile. Un prolungamento che sicuramente provocherà diverse reazioni tra i vipponi e questa rivelazione ne ha già scaturita qualcuna. Ma com’è avvenuto il tutto? Facciamo il punto della situazione.

Antonino Spinalbese si trovava in SuperLed insieme a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro per parlare di questo “triangolo” che si sarebbe creato tra loro. Tra una discussione e l’altra, il conduttore ha voluto sapere da Giulia Salemi il sentiment del pubblico del GF Vip 7 a questo scontro. Così l’influencer ha spiegato un po’ che aria tirasse sul quel dopo questo faccia a faccia e un tweet in particolare ha destato l’attenzione di Signorini. Il commento in questione citava:

“Questa dinamica è come una serie televisiva che seguirei settimanalmente NON SMETTETE!”, ha scritto l’utente in questione. A quel punto a rispondere è stato Alfonso Signorini che ha detto: “Cara non smetteremo, andremo avanti fino ad aprile. Anche se, dalla prossima settimana noi saremo in onda solo al lunedì. Ma da qui ad aprile il tempo è lungo”. Senza probabilmente rendersi conto di quanto detto, convinto magari non potessero sentirlo, il conduttore del GF Vip 7 ha invitato i vipponi a fare ritorno dagli altri compagni: “Tornate in salone”.

L’audio però era ancora aperto e dunque Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno sentito quanto pronunciato da Signorini. E proprio Spinalbese una volta arrivato in sala ha spoilerato ad alta voce: “Comunque fino ad aprile. Ho sgamato un audio”, ha spiegato rivolgendosi a Edoardo Tavassi che ha provato a far finta di nulla. Antonino sembra essere rimasto sorpreso ma non troppo forse. Mentre altri un po’ spaesati lì ad ascoltarlo. C’è chi, invece, probabilmente non si sarà reso conto di queste sue dichiarazioni. (QUI IL VIDEO)

Vedremo se nel corso di queste ore l’argomento balzerà ancora fuori e come reagiranno gli altri concorrenti a questa notizia!