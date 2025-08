Antonio e Valentina si uniranno nel sacro vincolo del matrimonio tra un po’ di tempo e avrebbero anche scelto il loro testimone di nozze: un ex fidanzato di Temptation Island. Ecco di chi si tratterebbe.

Il testimone di Antonio e Valentina dopo Temptation Island

Antonio e Valentina hanno scelto di partecipare a Temptation Island per provare a risolvere i loro problemi di coppia. Il percorso, così come quello degli altri, è stato molto difficile e pieno di sfide da superare. A differenza di diverse coppie, tuttavia, sono riusciti ad affrontare le avversità e alla fine sono usciti insieme dopo il falò di confronto.

Ma non è tutto perché, come sanno gli spettatori più affezionati, Antonio ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua compagnia. Con grande commozione Valentina ha accettato e hanno confermato questi programmi anche nella puntata speciale relativa al “mese dopo”.

C’è grande fermento nell’aria e alcuni fan di Temptation Island continuano a mandare segnalazioni agli esperti di gossip per dimostrare come la loro relazione vada a gonfie vele. Deianira Marzano ha pubblicato in queste ore uno scatto che li mostra per le vie di Napoli.

I due non erano soli a quanto pare ma sembra abbiano passato il weekend con Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli, anche loro concorrenti dell’ultima edizione del reality di Canale 5. Come riporta il sito Isa e Chia, tutti loro sarebbero stati immortalati insieme in centro e la sorella di Valentina avrebbe reso pubblico un video in cui l’ex volto di Temptation sembrerebbe intendere che Rosario sarà il testimone di nozze al matrimonio:

“Sorella, ti faccio vedere il mio testimone, il più bello d’Italia. Guarda qua che fico di uomo”.

Per ulteriori conferme non ci resta che attendere il grande giorno.