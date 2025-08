Dopo una lunga pausa, Angelina Mango sarebbe pronta a tornare sulle scene tra non molto tempo. Ecco che cosa starebbe bollendo in pentola per l’ex allieva di Amici 22.

Angelina Mango a Sanremo 2026?

Angelina Mango si è fatta conoscere al grande pubblico durante la sua partecipazione ad Amici 22. Lo storico programma di Maria De Filippi le ha dato grande risalto e l’opportunità di mettere in mostra le sue strabilianti qualità canore.

Purtroppo è arrivata solo al secondo posto ma dopo alcuni mesi si è riscattata vincendo il Festival di Sanremo con la canzone dal titolo “La noia“. Questa è stata portata anche sul palco dell’Eurovision Song Contest, alla fine del quale ha conquistato un’ottima posizione in classifica.

Tuttavia, Angelina Mango ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi a se stessa e alla sua vita privata. Lei stessa ha annunciato di essere tornata all’Università per terminare gli studi ma oggi sembrerebbe pronta a un grande ritorno sulle scene.

Ad annunciarlo ci ha pensato Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram all’interno delle Stories. L’esperto di gossip ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale la cantante si starebbe preparando a un ritorno con una nuova canzone per il Festival di Sanremo 2026.

L’ipotesi di Angelina Mango a Sanremo 2026

Se tutto ciò dovesse risultare vero e se Carlo Conti la dovesse scegliere come Big, ciò significa che la ritroveremo sul palco dell’Ariston tra pochissimi mesi. Una gioia per tutti i fan che l’attendono con grande ansia ed emozione.

Nel caso in cui dovesse arrivare la conferma non tarderemo ad aggiornarvi il prima possibile. Come al solito, tuttavia, vi consigliamo di prendere con le pinze le indiscrezione rimanendo in attesa di dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata.