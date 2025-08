Fedez ha ritrovato l’amore e dopo tanti rumor è arrivata la conferma con una foto inequivocabile all’interno del proprio profilo. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Il bacio tra Fedez e Giulia

Ormai è passato oltre un anno e mezzo dalla fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno deciso di prendere strade diverse e sono state tante, nel corso dei mesi, le notizie e le indiscrezioni uscite sul web.

I fan più curiosi e attenti sanno che l’imprenditrice digitale ha avuto (o forse sta avendo ancora) una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. I due hanno cominciato a frequentarsi per poi prendersi una pausa, ma adesso sarebbero tornati insieme con la condizione di non pubblicare più foto di coppia, come rivelato da Gabriele Parpiglia.

Oggi però vogliamo parlare di Fedez, la cui situazione sentimentale continua a destare l’interesse di tutto il popolo dei social. Sono state tante le voci di corridoio su presunte frequentazioni portate avanti dal rapper, tra le quali anche quella con la cantante Clara. Tuttavia non ci sono mai state certezze fino a oggi!

Fedez ufficializza la storia con Giulia

Dopo le foto pubblicate da Chi una settimana fa, finalmente è arrivata la conferma tramite post su Instagram da parte di Federico. Il rapper ha pubblicato un carosello di foto e se si scorrono ci si accorgerà di uno scatto in cui il rapper e la stilista Giulia si scambiano un tenero bacio sulle labbra.

Si tratta quindi di una conferma ufficiale della loro relazione e noi, così come i loro fan, non potremmo essere più che felici per loro. In queste ultimi giorni si sono mostrati insieme sempre più spesso ma solo oggi arriva l’immagine che mette la parola fine a qualsiasi speculazione.