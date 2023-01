NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Sanremo 2023, Ariete duetta con Sangiovanni

Giungono via via sempre più frenetiche le news su Sanremo 2023. Se Gianluca Grignani fortunatamente non sarà squalificato a seguito dello spoiler (non per sua volontà) finito online, arriva una nuova notizia che riguarda Ariete. La giovane artista, infatti, salirà sul palco del Festival per la prima volta con il brano “Un mare di guai”.

Grande emozione per la cantautrice amatissima dai giovanissimi e non solo. Arianna Del Giaccio, questo il suo nome di battesimo, si sta preparando al meglio per questa sua prima grande occasione al Teatro Ariston e per la serata delle cover ha scelto un duetto davvero speciale.

Stando a quanto anticipato da Davide Maggio sul suo sito, infatti, Ariete duetterà con l’ex allievo di Amici 20, Sangiovanni. Suo coetaneo, il cantante tornerà a Sanremo 2023 a un anno di distanza dalla sua partecipazione. Con Farfalle ha ottenuto un successo clamoroso. Il brano, infatti, gli è valso non solo il quinto posto nella classifica finale, ma anche la quarta posizione tra i singoli più venduti nel corso dell’anno 2022.

Adesso per Sangiovanni è previsto il ritorno, ma stavolta come ospite per la serata dei duetti. La stessa Ariete in una recente intervista ha dichiarato quanto sia stato importante il supporto del collega, suo grande amico: “Una grande spinta a partecipare me l’ha data Sangiovanni. Mi ha detto ‘Ti divertirai tantissimo’“.

Così Ariete ha voluto cogliere al volo questa opportunità portando sul palco un brano che parla di un amore finito tra due ragazze. Non sappiamo se si tratti o meno di un pezzo autobiografico, dato che la Del Giaccio non ha mai nascosto la sua omosessualità.

L’artista racconta tutto con estrema naturalezza, con spunti di riflessione profondi e in un’ottica piuttosto introspettiva. Con questo brano, comunque sia, Arianna vuole lanciare un importante messaggio e far capire quanto sia importante parlare di amore universale e di inclusività.

La critica sembra parlare molto bene della canzone di Ariete e i fan si dicono davvero molto curiosi di poterla ascoltare.