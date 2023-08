NEWS

Andrea Sanna | 31 Agosto 2023

Uomini e donne

Sui social Armando Incarnato sbotta

Una settimana fa hanno preso il via le registrazioni di Uomini e Donne. A far discutere l’assenza di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Se quest’ultimo si è chiuso nel suo silenzio e non ha commentato l’accaduto, il suo “collega” di parterre si è fatto sentire e polemico ha detto la sua.

Più e più volte infatti Armando Incarnato ha sbottato sui social, esattamente come avvenuto nelle scorse ore. Il tutto ai fini di smentire i ripetuti gossip sul suo conto e sull’addio a Uomini e Donne. La mancata partecipazione alle prime tre registrazioni ha però preoccupato diversi fan, convinti che abbia lasciato il dating show.

Ieri 30 agosto però Armando Incarnato è tornato su Instagram per commentare in maniera indiretta ciò che si dice ancora su di lui. Il cavaliere ha lasciato intendere di essere ancora in vacanza, ma non ha apertamente parlato di Uomini e Donne. A ogni modo si è però sfogato sui social, attirando chiaramente l’attenzione dei suoi seguaci:

“È la mancata conoscenza che vi frega. Parlate meno, potreste fare brutte figure”, con queste parole Armando Incarnato sembra fare riferimento al suo allontanamento dal cast di Uomini e Donne. Dunque in qualche modo ha chiesto di parlare meno, perché non si conosce quella che è la realtà dei fatti. La didascalia con la quale Armando ha concluso il post è la frase che ha incuriosito gli utenti: “Sono finalmente nel dodicesimo mese, quello del riposo. E voi?”. Ad accompagnare queste parole una foto in cui si mostra seduto all’interno di un’auto di lusso.

Chi segue Uomini e Donne sta quindi cercando di decifrare le parole di Armando Incarnato. Potrebbe essere quindi che la sua esperienza nella trasmissione non è finita come tanti pensano. Secondo alcuni utenti con queste dichiarazioni potrebbe aver lasciato uno spiraglio per un ritorno nel parterre, magari già dalle prossime puntate.

Il post Instagram di Armando Incarnato

Il fatto che Armando sia così vago e che nessuno dei protagonisti di Uomini e Donne ne abbia parlato, potrebbe avere una spiegazione. Il dating show riparte l’11 settembre su Canale 5 e sebbene siano uscite diverse anticipazioni, nessuno dei partecipanti può ancora parlare e svelare dei retroscena.

Quindi nel caso in cui Armando Incarnato dovesse tornare o meno in trasmissione lo scopriremo solo più avanti. Per adesso resteremo con il dubbio!