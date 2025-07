In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Armando Incarnato, che ha fatto una pesantissima insinuazione sull’orientamento sessuale di Cristina Tenuta. L’ex Dama di Uomini e Donne però interviene e replica a tono.

Cosa è accaduto tra Armando Incarnato e Cristina Tenuta

Sono ormai giorni che in rete è scoppiato un vero e proprio dissing tra Armando Incarnato e Cristina Tenuta. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si stanno infatti scontrando sui social e solo poche ore fa è accaduto qualcosa di sconvolgente, che ha spiazzato tutti quanti. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è successo. Tutto è iniziato quando Lorenzo Pugnaloni ha fatto intendere che proprio Cristina potesse essere ancora interessata ad Armando. Quando però l’ex Dama ha negato le accuse è spuntato uno screen di una storia di Incarnato, in cui si nota un like della Tenuta. Ma non è finita qui.

Nella giornata di ieri infatti l’ex Cavaliere ha deciso di intervenire e a quel punto ha fatto una pesantissima insinuazione su Cristina, affermando: “C’è da mettersi davvero le mani nei capelli. Ma ancora? Ma vogliamo dire a tutti che mentre fingevi di relazionarti agli uomini avevi la fidanzata fuori? Fammi stare tranquillo, ripeto”. A quel punto in rete è ovviamente scoppiato il caos.

Armando Incarnato è stato infatti accusato dal web di aver fatto outing a Cristina Tenuta e nei suoi confronti non sono mancati durissimi commenti. L’ex Dama nel mentre non è rimasta in silenzio e in queste ore ha deciso di replicare a tono con grande eleganza. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ci sono due punti che non mi piacciono. Primo, il fatto di essere stata accusata di non essere stata seria all’interno del programma. Io rispetto molto le persone che ci lavorano. Secondo punto, che non è meno importante, è il fatto che si sia denigrato l’amore nel sottolineare ‘fidanzata’. Ma secondo voi l’amore ha sesso? Ha colore? Ha età? Sottolineare ‘fidanzata’ lo trovo veramente di uno squallore unico”.

Ma non è finita qui. Facendo un’ulteriore rivelazione, Cristina ha aggiunto: “Se vogliamo parlare di disonestà, parliamo di te e della tua fidanzata, che durante il programma mi ha scritto. Non mi far parlare che non ho proprio voglia”. Ma cosa accadrà a questo punto? Armando tronerà a replicare? Non resta che attendere per scoprirlo.