Doom di Fedez batte Fenice di Chiara Ferragni. La società del rapper oggi vale più del doppio di quella dell’imprenditrice digitale. Ecco tutti i numeri e cosa è accaduto negli ultimi mesi.

Fedez sorpassa Chiara Ferragni nei conti

Nel corso degli anni Chiara Ferragni ha creato un vero e proprio impero, dal valore di milioni di euro. Come è ben noto a tutti, fino a dicembre 2023, mese in cui è scoppiato il caso del pandoro gate, le società dell’influencer, Fenice srl e Tbs crew srl, valevano più del doppio di quella del suo ormai ex marito Fedez. A oggi però le cose sono inaspettatamente cambiate e la situazione si è del tutto ribaltata. A seguito del caos mediatico che ha travolto l’imprenditrice digitale, a oggi le due società della Ferragni non arrivano a 4 milioni di euro di incassi. Discorso diverso per il cantante, che a sorpresa ha superato la sua ex moglie nei conti.

Come riporta Open, nelle ultime ore è stato rivelato il bilancio di Doom, l’agenzia di talenti e comunicazione di Federico, gestita da mamma Annamaria Berrinzaghi. La società del rapper ha chiuso l’anno con ben 10,181 milioni di euro, registrando ricavi pari a più del doppio di quelli raggiunti dalla Ferragni.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Sonia M verso il Trono Over dopo Temptation Island

Naturalmente anche Fedez ha dovuto fare i conti con il caso del pandoro gate. Doom infatti ha perso 1,4 milioni di euro di incassi e anche i guadagni si sono ridotti di circa 180 mila euro. Tuttavia questo per la società è un momento d’oro. L’azienda punta infatti al futuro e solo negli ultimi mesi ha assunto ben 14 dipendenti. Ma non è finita. Lo scorso anno Doom ha anche investito in titoli finanziari ben 2,2 milioni di euro, segno che si punta a un’espansione maggiore.

A oggi dunque il rapper sembrerebbe aver superato Chiara Ferragni nei conti. L’influencer dal suo canto, insieme al suo team, sta puntando al rilancio delle sue società e nel corso del prossimo anno sarebbero previste grosse novità.