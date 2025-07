Ieri sera abbiamo assistito al falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo. Nel mentre la protagonista di Temptation Island appare sui social della figlia e commenta quanto accaduto con il suo ormai ex.

Maria Concetta torna sui social dopo Temptation Island

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda settima puntata di Temptation Island, durante la quale è accaduto di tutto. Durante il penultimo appuntamento con il reality show di Canale 5 abbiamo infatti assistito a un colpo di scena dietro l’altro, a partire con il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo. Proprio il giovane uomo si è avvicinato alla single Marianna. Quando però il ragazzo ha cercato di eludere microfoni e telecamere, la tentatrice ha mascherato le intenzioni di Angelo e a quel punto la sua compagna ha deciso di chiedere un faccia a faccia immediato. Una volta sul tronco, Maria Concetta ha asfaltato il suo fidanzato e ha deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Ma cosa sarà accaduto tra loro un mese dopo la fine delle registrazioni? Questa sera, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island scopriremo la verità, tuttavia in queste ore proprio Maria Concetta è tornata sui social e ha commentato il falò di confronto con Angelo. La protagonista del reality show è infatti apparsa in alcuni TikTok pubblicati da sua figlia, che naturalmente sono diventati in breve virali. In uno dei filmati Maria Concetta ha anche replicato alle accuse di un utente, che l’ha criticata per aver utilizzato alcuni termini molto forti nei confronti di Angelo. A quel punto la concorrente ha dichiarato:

“Dovrei chiedere scusa? È un modo di dire. Penso che chiunque nella vita ha detto almeno una volta al proprio compagno ‘ti am***o’. State sereni che io non am***o neanche le mosche perché mi fanno tenerezza”.

In molti intanto pensano che Maria Concetta possa aver spoilerato come è finta con Angelo dopo Temptation Island. Secondo qualche utente infatti i due avrebbero confermato la decisione presa al falò e non sarebbero dunque tornati insieme. Ma sarà davvero così? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo.