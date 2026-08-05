Uomini e Donne, arrestato l’ex corteggiatore: cosa sarebbe accaduto

Un ex protagonista di Uomini e Donne è finito al centro della cronaca. Nelle ultime ore è emersa la notizia dell’arresto di Rosario Ibello, 56 anni, noto al pubblico del dating show di Maria De Filippi per aver partecipato al Trono Over nel 2023. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’uomo sarebbe stato fermato dai carabinieri mentre si trovava al porto di Ischia in procinto di lasciare l’isola.

Durante il controllo, i militari avrebbero rinvenuto, oltre al suo documento d’identità regolare, una seconda carta d’identità intestata sempre a lui ma con una residenza diversa, indicata nel comune di Barano d’Ischia. Da qui sono scattati gli accertamenti che hanno portato all’arresto per il presunto possesso di documenti falsi.

Le accuse nei confronti dell’ex volto del programma

Secondo quanto riferito dagli investigatori, il documento contestato sarebbe stato utilizzato nei giorni scorsi per ottenere le agevolazioni previste per i residenti dell’isola nell’acquisto dei biglietti marittimi. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato un ulteriore tentativo di usufruire dello stesso beneficio poco prima del controllo effettuato al porto.

Oltre all’accusa relativa al possesso del documento ritenuto falso, nei confronti dell’ex corteggiatore è stata contestata anche una presunta truffa ai danni della compagnia di navigazione. Saranno naturalmente gli sviluppi dell’indagine e l’eventuale iter giudiziario a chiarire nel dettaglio la vicenda e le responsabilità dell’uomo.

Chi è Rosario Ibello

Rosario Ibello era diventato noto al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, dove aveva preso parte al parterre dei cavalieri. Pur non essendo rimasto a lungo nel programma, il suo volto era stato riconosciuto dagli appassionati della trasmissione di Canale 5. Oggi il suo nome torna alla ribalta, questa volta però per una vicenda giudiziaria che sarà oggetto degli accertamenti delle autorità competenti.