Il figlio di Rita De Crescenzo, Francesco Pio Bianco, di anni 18, è stato arrestato per tentato omicidio. A raccontarlo sui social la stessa tiktoker napoletana, la quale si è definita come una “mamma disperata”.

Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo: le accuse

Sono sette le persone arrestate nella notte dalla Polizia, poiché ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione d’armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra di loro figura anche il figlio 18enne della nota tiktoker Rita De Crescenzo, Francesco Pio Bianco, conosciuto sui social come Kekko. I fatti al centro dell’indagine risalgono al 26 giugno del 2025 quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, in via Rosario a Portamedina (NA) si verificò un violento scontro armato tra due gruppi rivali. Gli indagati, a bordo di alcuni scooter, esplosero diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo (a sua volta armato). Il giudice per le indagini preliminari ha anche riconosciuto pesanti aggravanti, ovvero l’aver agito in numero di cinque o più persone, essersi avvalsi di minorenni (tre degli indagati avevano infatti meno di 18 anni all’epoca dei fatti) e l’aver usato modalità operative tipiche della camorra. Ma non è finita qui. A finire in manette anche il giovane bersaglio dei colpi di pistola, che dovrà rispondere di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e di lesioni personali aggravate. Il 16 febbraio 2026, infatti, gli inquirenti hanno accertato che fu proprio lui ad accoltellare alla coscia il figlio della De Crescenzo. La sua potrebbe essere stata un’aggressione punitiva, in quanto avrebbe ritenuto che a tentare di ucciderlo fosse stato proprio Francesco Pio Bianco.

“Hanno arrestato mio figlio”: il dramma di Rita De Crescenzo

Ad annunciare l’arresto nella notte del figlio Francesco Pio Bianco, è stata la stessa Rita De Crescenzo sui suoi canali social: “Non sapevo più cosa fare con mio figlio Francesco ma è venuto il giorno: stamattina alle 5 lo hanno arrestato. Lo Stato fa sempre il suo dovere. Sono una mamma disperata ma sapevo che doveva succedere. Era tutto pronto con i miei avvocati e le forze dell’ordine. Non ce la facevo più, non dormivo più la notte: mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. Ogni mamma spera di poter recuperare un figlio. Gesù mi ha dato la grazia e lo hanno arrestato. Sono per la legalità. Chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo corso.

Francesco Pio Bianco: la fuga dalla casa famiglia nel 2023

Nel 2023 il figlio di Rita De Crescenzo, Francesco Pio Bianco, fu protagonista di un altro episodio. Ancora minorenne aveva infatti lasciato la casa famiglia in cui si trovava, con gli agenti che lo avevano poi trovato sul lungomare di Napoli in sella a uno scooter, guidato senza patente. Il ragazzo venne affidato agli assistenti sociali e trasferito in una nuova struttura nel Casertano. In quelle ore, all’esterno della caserma, si raggrupparono decine di persone, tra amici e familiari, compresa Rita De Crescenzo che documentò, con video e dirette, al vicenda sui social.