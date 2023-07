NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Luglio 2023

Artem, protagonista di Mare Fuori, fa la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Gioia D’Ambrosio: nozze in vista per l’attore

Artem di Mare Fuori si sposa

È senza dubbio una delle star più amate della serie evento Mare Fuori, e uno degli attori più acclamati del momento. Parliamo naturalmente di Artem, giovane artista napoletano, di origini ucraine. Come in molti sapranno, prima di entrare a far parte del cast della fortunata fiction Rai, l’attore, che veste i panni di Pino O Pazz, ha preso parte ad altri progetti di successo, tra cui Un Passo Dal Cielo 7. In questi mesi nel mentre si è anche parlato della vita privata del protagonista di Mare Fuori, che è fidanzato con l’influencer Gioia D’ambrosio.

In queste settimane la coppia è apparsa spesso insieme sui social, e sembrerebbe che le cose tra i due stiano procedendo nel migliore dei modi, al punto che in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Pare infatti che Artem abbia fatto una proposta di matrimonio alla sua fidanzata Gioia, e che dunque a breve i due si sposeranno. Grande gioia per l’attore di Mare Fuori, che nei prossimi mesi convolerà a nozze con la D’ambrosio.

Nel mentre solo negli ultimi giorni Artem è stato ospite al Giffoni Film Festival, e proprio nel corso della manifestazione ha parlato del suo ritorno all’interno della fiction. Già di recente, sui social, l’attore aveva annunciato di essere tornato sul set della serie Rai, e adesso, come svelato da FanPage, il volto di Pino ha affermato: “Devo essere davvero grato a Carmine Elia, regista di Mare Fuori che ha visto qualcosa in me. Mi ha dato speranza e mi ha aiutato. E poi anche Claudio Gioannesi, che mi ha scoperto”.

Ma non è finita. Il giovane artista partenopeo ha anche parlato dei progetti futuri. In merito ha così aggiunto: “Vorrei togliere e distruggere tutti i pregiudizi che ci sono nel mio settore lavorativo. Spesso si pensa che chi è cresciuto a Napoli possa interpretare solo ragazzi di Napoli. Vorrei dimostrare che non è così”.