Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Mare fuori

Mare Fuori, Artem Tkachuk sotto accusa

“La depressione è uno stato emotivo dei deboli”. Questa frase scritta da Artem Tkachuk su Instagram ha provocato un’enorme polemica. L’attore di Mare Fuori, noto per il personaggio di Pino, è finito sotto accusa. I più hanno sottolineato come avrebbe banalizzato un tema così importante, sebbene interpreti un protagonista con diverse problematiche.

L’attore però anziché spiegare e fare retromarcia ha rincarato la dose, cercando in qualche modo di giustificare il suo punto di vista. Queste le dichiarazioni di Artem su Instagram:

“Non c’è tempo per essere depressi, ipocriti. Il tuo sogno è più grande dei mostri che stai affrontando, quindi alza la testa e guarda in alto invece di seguire il pensiero mediocre della gente comune, di Google, di Instagram e di TikTok, a guardare informazioni inutili e ignoranti, seduti sul divano a piangere perché le cose non vanno come vorreste. I social sono diventati il vostro posto preferito: riuscite tutti a essere poeti, tutti artisti, tutti personaggi famosi e intelligenti su ogni tipo di argomento. Continuate a raccontare una vita che non è la vostra, ostentare qualità e cose che non avete e qualcuno ci crede”.

Nel suo lungo pensiero Artem di Mare Fuori ha spiegato come a detta sua vinca chi tutte le mattina affronta la vita con umiltà. Stando al suo punto di vista tutto partirebbe dal pensiero di ogni essere umano: “E a decidere cosa dovete pensare non sono io, dove indirizzate la vostra attenzione e il vostro tempo, che poi chiamate depressione”.

Successivamente in un altro intervento Artem di Mare Fuori ha cercato di far presente come la depressione sia la sua “migliore amica” e di aver imparato a gestirla: “Quelli che si definiscono i più forti, in realtà, sono quelli più deboli. A noi cresciuti con la rabbia, ci riconosci subito. Abbiamo occhi diversi”.

A seguito del polverone mediatico che ne è scaturito intorno ad Artem Tkachuk, a intervenire è stata la sua collega Serena de Ferrari che nella serie veste i panni di Viola. Con una nota polemica l’attrice ha detto quanto segue…