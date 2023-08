NEWS

Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Temptation Island

La scelta di Perla Vatiero

Perla Vatiero chiusa la relazione con il suo fidanzato Mirko Brunetti a Temptation Island, sta riprendendo in mano la sua vita. La ragazza aveva deciso di uscire dal programma con il tentatore Igor Zeetti e dopo un po’ di mistero sulla natura del loro rapporto, è finalmente emersa la verità.

Un’amica infatti ha condiviso sui social un video in cui Perla Vatiero e Igor Zeetti si baciano. Video poi condiviso anche dall’ex partecipante di Temptation Island sui social. Questo ha quindi confermato il loro attuale rapporto: si stanno frequentando. Ma l’avrà presentato o no ai genitori?

A svelare come stanno le cose è stata proprio Perla Vatiero su Instagram. La ragazza ha aperto il box delle domande ai fan che hanno voluto sapere qualcosa in più a riguardo. Ancora una volta Perla non ha voluto nascondere come stanno le cose e dunque ha svelato qual è l’attuale situazione al momento. In sintesi, come possiamo leggere, al momento si stanno concedendo del tempo per conoscersi meglio:

“No ragazzi. Adesso è presto. Ogni cosa ha il suo tempo. Tengo a precisare che è una scelta presa da entrambi. Per il momento lui ha conosciuto solo mia sorella, io le sue sorelle”.

La storia Instagram di Perla Vatiero

A oggi quindi Perla Vatiero e Igor Zeetti stanno insieme, ma vogliono fare un passo alla volta e non bruciare le tappe troppo velocemente. Una scelta che può essere o meno condivisa, ma che comunque può stare a significare come entrambi vogliano costruire il loro rapporto piano e senza alcuna fretta.

Quindi per le presentazioni ufficiali in famiglia ci sarà del tempo ancora. Intanto come da lei stessa spiegato, entrambi hanno conosciuto le sorelle. È comunque un inizio. Per i genitori si vedrà con il tempo. Perla Vatiero non sembra avere fretta, anche se i suoi fan sembrano essere impazienti.