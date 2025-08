In queste ore è spuntata una nuova indiscrezione in merito alla possibile fine del rapporto tra la tentatrice Ary e Valerio dopo Temptation Island. Ecco che cosa sarebbe successo.

Ary e Valerio dopo Temptation Island

Sarah e Valerio non sono riusciti a superare le sfide di Temptation Island e per tale ragione hanno scelto di proseguire le proprio vite separatamente. Il fidanzato ha annunciato, un mese dopo, di aver avviato una frequentazione con la tentatrice Ary e tutto sembrava stare andando per il meglio.

In queste ore, però, sono state rilasciate alcune indiscrezioni che stanno facendo pensare a una possibile crisi tra i due. A parlarne è stato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, rivelando che Ary sarebbe stata avvistata presso ai Giardini dell’Eden di Roma mentre ballava da sola. Nella stessa location sarebbe stata presente anche Sarah ma tra le due pare non siano avvenuti contatti di alcun tipo.

Ma i rumor non si fermano qui perché il giovane esperto di gossip ha anche pubblicato su Instagram una segnalazione sempre su Ary. L’ex tentatrice di Temptation Island, infatti, sarebbe stata vista nel medesimo posto con un altro ragazzo: “Erano mano nella mano“. A questo punti i fan stanno cominciando a chiedersi se la relazione con Valerio sia già terminata.

La segnalazione su Ary dopo Temptation Island

Cosa sta succedendo davvero, ovviamente, non lo possiamo sapere e come sempre vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze. Potrebbe trattarsi solo di un amico e nulla più, quindi per avere maggiori informazioni dovremo attendere le parole dei diretti interessati. Noi di Novella 2000 diamo sempre a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita nel caso in cui Valerio o Ary volessero prendere la parola.