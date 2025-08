Ieri sera si è diffuso il rumor secondo il quale Nancy Brilli dovrebbe essere annunciata come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Nancy Brilli a Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle avrà inizio a settembre 2025 e occuperà le serate del sabato fino a dicembre. L’attesa per scoprire i concorrenti della nuova edizione è tanta e i profili ufficiali del programma stanno già un po’ soddisfacendo la curiosità degli spettatori.

Nei giorni passata è stato rivelato che La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) e Andrea Delogu saranno due partecipanti ufficiali! Giuseppe Candela su Dagospia ha invece anticipato che Marcella Bella, amatissima cantante che ha preso di recente parte al Festival di Sanremo, sarà una delle Vip che scenderà in pista prossimamente.

Le notizie non si fermano mai e in queste ultime ore Davide Maggio ha svelato un altro nome: Nancy Brilli. Nel corso della sua carriera l’attrice ha recitato in numerose pellicole per il cinema e anche in svariati fiction per la televisione. Tra i programmi, invece, possiamo citare le sue recenti apparizioni in Pechino Express come concorrente e BellaMa’ come co-conduttrice.

Specifichiamo che ovviamente si tratta, per il momento, solo di indiscrezioni perché non vi è alcuna conferma da parte della produzione Ballando con le stelle o della diretta interessata. Nel corso dell’estate scopriremo tutti gli altri concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci e siamo certi che le sorprese saranno davvero tante.

Come accennato poc’anzi, la trasmissione prenderà il via il 27 settembre 2025 su Rai 1 e sappiamo che la giuria è stata confermata per intero: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.