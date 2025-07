Clara paparazzata con un nuovo ragazzo dopo la recente la rottura con il suo ex. Nuovo amore per la cantante?

Clara è stata fotografata accanto a un nuovo ragazzo durante una serata al Teatro del Silenzio. Tra carezze e abbracci, la complicità è evidente. Si tratterà del nuovo fidanzato dopo la recente rottura dal suo ex o è solo un amico?

Nuovo fidanzato per Clara?

C’è un volto nuovo accanto a Clara, e stavolta non si tratta di un featuring musicale. A renderlo noto è il settimanale Chi, che ha paparazzato la cantante in dolce compagnia durante una serata al Teatro del Silenzio, l’evento annuale organizzato da Andrea Bocelli a Lajatico.

Accanto a lei un ragazzo moro, alto, con cui Clara è apparsa molto vicina: sguardi complici, mani sfiorate e abbracci teneri che non sono passati inosservati.

Si è pensato a alla possibilità che il giovane in questione possa essere il presunto nuovo fidanzato. A quanto pare ha fatto la sua comparsa proprio durante una delle serate più importanti per Clara, che solo pochi giorni prima aveva calcato quel palcoscenico cantando accanto ad Andrea Bocelli. Ad accompagnarla in quella serata c’erano la madre e la sua insegnante di canto. Mentre stavolta, come ripreso dal servizio, seduta tra il pubblico, a rubare la scena è stata la presenza di questo misterioso ragazzo.

La cantante a Vanity Fair in una recente intervista ha confermato la fine della sua precedente relazione, dicendosi però single. Le immagini pubblicate da Chi l’hanno invece mostrata accanto a un altro ragazzo e la loro complicità sembra piuttosto palpabile. Che si tratti solo di un amico?

Un’estate di grandi cambiamenti per Clara, tra la fine di un amore e forse, chissà, l’inizio di una nuova conoscenza.

Intanto Clara non ha commentato i pettegolezzi sul suo conto, ma non è escluso che molto presto possa intervenire e spiegare come stanno realmente le cose, così da mettere a tacere tutti i pettegolezzi del caso.