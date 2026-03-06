La regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka accetta di sposare l’imprenditore brasiliano Georgios Frangulis con un romantico sì

Il momento magico di Aryna Sabalenka non si limita ai successi sul campo da gioco. La tennista bielorussa, attuale leader del ranking WTA, ha annunciato ufficialmente che convolerà a nozze con il compagno Georgios Frangulis. La notizia è arrivata direttamente dai profili social della campionessa, che ha condiviso con i propri sostenitori il video della proposta di matrimonio ricevuta in una cornice d’eccezione come l’Indian Wells Open. Un’emozione immensa per la ventisettenne che ha suggellato il legame con una promessa d’amore eterno.

Un nuovo capitolo di felicità dopo il periodo buio

Per la “Tigre Bielorussa” si tratta di un traguardo sentimentale fondamentale. Sabalenka ha ritrovato il sorriso e la serenità accanto a Frangulis, imprenditore di successo nel settore alimentare, dopo aver attraversato fasi estremamente delicate nella sua vita privata. La relazione tra i due, iniziata nel corso del 2024, si è rivelata un pilastro fondamentale per la stabilità emotiva della tennista, permettendole di concentrarsi sulla carriera e raggiungere la vetta della classifica mondiale con rinnovata energia e determinazione.

La tigre del tennis pronta per il grande passo

“Finalmente posso chiamarlo fidanzato”, ha commentato con ironia e dolcezza Aryna, mostrando orgogliosa l’anello ricevuto. La proposta di matrimonio sul campo da tennis non è solo un gesto romantico ma rappresenta la perfetta sintesi tra la sua passione professionale e il desiderio di una stabilità familiare. Mentre i fan di tutto il mondo celebrano questa unione, la Sabalenka si prepara a gestire una stagione che la vedrà protagonista non solo nei tornei dello Slam ma anche nell’organizzazione del giorno più importante della sua vita.

